Il malore improvviso e la corsa in ospedale, lutto nella Chiesa salentina

Salento – Lutto nella Chiesa salentina e, in particolare, nella Diocesi di Brindisi-Ostuni.

Ieri è deceduto improvvisamente don Alessandro Luperto, 51 anni, originario di Veglie e attualmente parroco della Chiesa Madre di San Pancrazio Salentino.

Il sacerdote salentino ha accusato un improvviso malore e ha raggiunto l’ospedale di Copertino. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e in serata c’è stata la morte.

A fine maggio don Alessandro aveva celebrato i suoi 24 anni di sacerdozio.

«La scomparsa del caro Don Alessandro Luperto colpisce e addolora profondamente la nostra comunità – scrive sui social la sindaca di Veglie Mariarosaria De Bartolomeo – Con lui perdiamo un uomo perbene e un sacerdote che ha vissuto la propria vocazione con autenticità, facendo della fede non soltanto una parola, ma una testimonianza quotidiana di umanità, disponibilità e attenzione verso gli altri. In questo momento di grande tristezza resta il ricordo del bene che Don Alessandro ha saputo donare e delle tracce che la sua presenza ha lasciato nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Perché il bene non si perde, continua a vivere nelle persone che lo hanno ricevuto. Alla sua famiglia, ai confratelli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga il sentimento della nostra più sincera vicinanza».