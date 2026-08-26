Cittadini denunciano una «strage silenziosa di colombi nel silenzio del Comune e della Asl»

Galatina (Lecce) – Denunciano una «strage silenziosa di colombi a Galatina nel silenzio da parte del Comune e della Asl».

Un grido disperato di allarme, sinora inascoltato, quello lanciato da un gruppo di cittadini galatinesi su un fenomeno che sta creando molta preoccupazione.

«Un silenzio assordante sta avvolgendo le vie e le piazze di Galatina – dicono i cittadini – Nel centro storico, e ora anche in area Piazza Alighieri e zone limitrofe, i colombi che da sempre popolavano la città sono improvvisamente scomparsi. Non si tratta di uno spostamento naturale, ma di una vera e propria morìa di massa, che sta destando profonda preoccupazione e sdegno tra i residenti. Le immagini e le testimonianze raccolte sul campo raccontano una realtà drammatica: uno sterminio diffuso avvenuto senza alcuna spiegazione o comunicazione ufficiale. E di fronte a questo scenario angosciante, le istituzioni locali, dal Comune alla Polizia Locale, fino ai servizi veterinari della Asl, non hanno ancora fornito chiarimenti né risposte ai cittadini».

In proposito sono tre le criticità messe in evidenza.

«Innanzitutto il pericolo mortale per animali domestici (cani e gatti) – spiegano i cittadini – La presenza di carcasse a terra o di volatili agonizzanti rappresenta un rischio gravissimo e imminente per cani e gatti di quartiere o di proprietà. L’ingestione accidentale o il semplice contatto con questi uccelli può trasmettere sostanze tossiche (in caso di avvelenamento) o agenti patogeni, esponendo anche gli animali d’affezione al pericolo concreto di morte. Poi c’è l’allarme di salute pubblica e igiene: un’improvvisa morìa di volatili di queste proporzioni potrebbe essere causata da sostanze velenose disperse nell’ambiente o da patologie trasmissibili. In entrambi i casi, verificare l’accaduto con analisi necroscopiche e tossicologiche tempestive è un dovere primario delle autorità per tutelare la salute pubblica e la sicurezza dell’ambiente cittadino. Infine segnaliamo il valore della vita e l’etica pubblica: tollerare lo sterminio indisturbato di esseri viventi in nome di un presunto “decoro urbano” ferisce la sensibilità di chiunque creda nell’empatia e nel rispetto della natura. Una città non si definisce “decorosa”, facendosi deserta e priva di vita, ma dimostrando civiltà, cura e trasparenza gestionale».

Da qui un appello alle autorità e alla cittadinanza: «I cittadini chiedono con forza che le autorità competenti intervengano immediatamente per avviare accertamenti ufficiali sulle cause di queste morti – si legge ancora nella nota – Si invitano inoltre i cittadini a prestare la massima attenzione durante le passeggiate con i propri animali domestici, a segnalare eventuali altri ritrovamenti e a far sentire la propria voce, affinché Galatina non rimanga indifferente».