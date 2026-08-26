Le previsioni meteo di domani 27 agosto

Puglia – Bel tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata, senza fenomeni degni di nota. Anche nel corso delle ore notturne il tempo risulterà stabile senza fenomeni associati.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni; qualche innocuo addensamento tra Valle d’Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con deboli piogge possibili.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni; sereno altrove. Nel pomeriggio variabilità in aumento sul Lazio e sull’Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata rapido miglioramento con schiarite diffuse, nuvolosità residua sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

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