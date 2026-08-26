Violenza sessuale, rapina, estorsione e resistenza, la Polizia arresta un 22enne

Lecce – Arrestato un uomo di 22 anni, residente in provincia di Brindisi, ritenuto responsabile di violenza sessuale, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

​L’intervento è scaturito dalla denuncia, presentata lo scorso 14 agosto alla Questura di Lecce da una donna. Quest’ultima ha raccontato che, mentre si trovava insieme al compagno nei pressi di un chiosco per la vendita di panini, un uomo, approfittando del temporaneo allontanamento del compagno, l’aveva prima palpeggiata e successivamente le aveva strappato la borsa contenente il telefono cellulare. Nel corso dell’aggressione, la donna è stata anche scaraventata a terra e trascinata, riportando diverse escoriazioni, prima che l’intervento del compagno mettesse in fuga l’uomo verso la stazione ferroviaria.

​Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Lecce si sono attivate immediatamente. Decisivo è stato il tentativo della vittima di contattare il proprio smartphone: l’aggressore ha risposto alla chiamata, proponendo la restituzione del telefono presso la stazione di Brindisi in cambio di 50 euro e di una prestazione sessuale.

​Predisposto un tempestivo servizio di appostamento, gli operatori della Questura di Lecce si sono diretti alla stazione ferroviaria di Brindisi, dove l’uomo è stato individuato e riconosciuto dalla persona offesa.

Alla vista dei poliziotti, il 22enne ha reagito con violenza, scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale brindisino, dove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, mentre i poliziotti che hanno operato l’intervento hanno subito delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

​Informato dei fatti, il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha disposto il trasferimento del giovane nella Casa Circondariale di Brindisi, dove l’arresto è stato successivamente convalidato.

Contestualmente, nei confronti dell’uomo è stata proposta al Questore Giampietro Lionetti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Lecce.