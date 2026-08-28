Dimesso dall’ospedale, ricomincia a danneggiare auto in sosta e stavolta scatta l’arresto

Lecce – Dopo essere stato curato e controllato, è stato dimesso dall’ospedale e, come se nulla fosse, ha ricominciato a far danni. Così stavolta è stato arrestato.

Protagonista un uomo di nazionalità ghanese, che nella mattinata di ieri, in evidente stato di agitazione, aveva letteralmente seminato il panico tra le vie di Lizzanello: introducendosi in un’abitazione e aggredendo una donna e sfasciando specchietti e parabrezza di auto in sosta e in transito, incrociate per strada, lungo il suo cammino. Sferrando violenti colpi a mani nude si era procurato delle ferite.

A bloccare la furia distruttiva del ghanese, che vive a Lizzanello nella zona di Corso della Repubblica, erano stati – solo dopo diverse ore – i carabinieri allertati da diversi cittadini molto impauriti dalla violenza scatenata senza apparente ragione.

Dopo essere stato denunciato a piede libero, l’uomo è stato portato al Pronto soccorso del “Vito Fazzi” per essere curato e sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. E una volta dimesso dall’ospedale, non contento di quanto già fatto, avrebbe ricominciato a danneggiare auto in sosta a Lecce, vetture di proprietà di incolpevoli cittadini. Come peraltro era successo qualche ora prima a Lizzanello.

Le segnalazioni giunte alla Questura hanno fatto intervenire le Volanti della Polizia e stavolta è scattato l’arresto.