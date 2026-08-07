/a>

HomeLo spazio dei suoniA Cutrofiano "Le vie del Mediterraneo" incontrano i Tenore Supramonte e Idrusa...
Lo spazio dei suoniSpettacoli

A Cutrofiano “Le vie del Mediterraneo” incontrano i Tenore Supramonte e Idrusa di Consuelo Alfieri

In piazza Municipio, il canto a tenore dei Tenore Supramonte incontra le sonorità e il canto mediterranei di Consuelo Alfieri con Idrusa. In apertura La scuola di danza

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging