Martedì 4 agosto Luciana Littizzetto al Salento Book Festival a Cutrofiano

CUTROFIANO (Lecce) – Il mese di agosto si apre con un evento speciale per il Salento Book Festival. Martedì 4 agosto uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2026, la travolgente Luciana Littizzetto. Appuntamento in Piazza Municipio a Cutrofiano (Le).

La serata inizia alle ore 21:00 con la proiezione del cortometraggio “Il Teatro della Vita”, in collaborazione con la Prefettura di Lecce, per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Alle ore 21:15 Talk BPER Banca, con la partecipazione di Giuseppe Marco Litta, direttore regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise di BPER Banca.

Alle ore 21:30 l’attrice comica, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica torinese presenta il libro “Il tempo del la la la” (Mondadori) dialogando con l’attore, doppiatore e attore Andrea Zalone e con la partecipazione dell’attrice e imitatrice Germana Pasquero. È il primo romanzo per Luciana Littizzetto: ci racconta un tempo, nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia: una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e, insieme, di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni.

Tre donne, un baretto di fiducia e una chat che non conosce tregua.

Ogni settimana, tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, Lola, Maura e Ida tornano lì, come se fosse il modo più semplice di non perdersi.

Lola sta per compiere sessant’anni e si sente sbiadire, incastrata tra un passato che non ha ancora smesso di fare male e un presente che sembra aver perso colore. Maura fa i conti con un matrimonio che si trascina per abitudine più che per slancio e con quei sogni che, negli anni, ha dovuto mettere da parte. Ida, invece, con il suo mix di ottimismo e spregiudicatezza, non chiede il permesso a nessuno: vive, sbaglia, ricomincia.

Ad accomunarle, un’inquietudine sottile: la sensazione che i giochi non siano ancora fatti, che sogni e desideri possano ancora trovare spazio. Ma come? Forse, a volte, basta soltanto avere fiducia e imparare a lasciarsi trovare dalle cose belle.

E così, dentro quel tempo sospeso, qualcosa comincia a muoversi nei modi più imprevedibili: un incontro inatteso, una possibilità che si affaccia insperata, il passato che torna a bussare aprendo a un future ancora tutto da immaginare. Sullo sfondo di una Torino vibrante che si fa complice silenziosa, Lola, Maura e Ida si trovano così davanti a ciò che sono state e a quello che potrebbero ancora essere, in equilibrio tra rimpianti e slanci, paure e improvvise aperture, mentre riaffiora, forte, la sensazione di essere vive.

Al termine della presentazione, prevista la consegna dei premi “BPER Banca – Salento Book Festival 2026” e “Salento Book Festival 2026”.