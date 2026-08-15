Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
12 – 16 agosto
Maria SS Assunta in cielo – Gallipoli
13 – 15 agosto
Santi Martiri – Otranto
14 – 15 agosto
U ‘ndoru ta terra – Mancaversa
14 – 16 agosto
Madonna Assunta – Trepuzzi
14 – 16 agosto
Madonna della lizza – Alezio
14 – 16 agosto
Maris Stella – Torre Suda
14 – 17 agosto
Santi Martiri – Surano
15 agosto
Madonna di Leuca – Santa Maria di Leuca
15 – 16 agosto
Street food festival – Pescoluse
15 – 16 agosto
San Rocco, San Giorgio e Maria Santissima Assunta – Sternatia
15 – 17 agosto
Maria SS Assunta – Martano
15 – 17 agosto
San Rocco – Torrepaduli
16 agosto
San Rocco – San Cesario di Lecce
16 agosto
San Rocco – Cutrofiano
16 agosto
Rione in festa – Gallipoli
16 agosto
Sagra della fica – Marittima
16 – 17 agosto
Marangiamo – Taviano
16 – 17 agosto
San Rocco – Tricase
16 – 17 agosto
San Rocco – Aradeo
16 – 18 agosto
San Rocco – Giurdignano
16 – 18 agosto
San Rocco – Leverano
17 agosto
Sagra della pasta fatta a casa – Depressa (Tricase)
17 agosto
Sagra dell’anguria – Botrugno
17 – 18 agosto
Madonna della luce e San Rocco – Scorrano
17 – 19 agosto
San Giorgio e San Fortunato – Ortelle
18 agosto
Festa della pittula – Specchia gallone
18 – 19 agosto
Sant’Antonio – Cerfignano
18 – 20 agosto
Casalabate food village – Casalabate
18 – 20 agosto
San Rocco – San Cassiano
18 – 20 agosto
San Foca – San Foca (Melendugno)
18 – 20 agosto
Sagra del diavolo – Castrignano de’ greci
18 – 20 agosto
Festa te lu contadinu – Serrano (Carpignano salentino)
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