Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

12 – 16 agosto

Maria SS Assunta in cielo – Gallipoli

13 – 15 agosto

Santi Martiri – Otranto

14 – 15 agosto

U ‘ndoru ta terra – Mancaversa

14 – 16 agosto

Madonna Assunta – Trepuzzi

14 – 16 agosto

Madonna della lizza – Alezio

14 – 16 agosto

Maris Stella – Torre Suda

14 – 17 agosto

Santi Martiri – Surano

15 agosto

Madonna di Leuca – Santa Maria di Leuca

15 – 16 agosto

Street food festival – Pescoluse

15 – 16 agosto

San Rocco, San Giorgio e Maria Santissima Assunta – Sternatia

15 – 17 agosto

Maria SS Assunta – Martano

15 – 17 agosto

San Rocco – Torrepaduli

16 agosto

San Rocco – San Cesario di Lecce

16 agosto

San Rocco – Cutrofiano

16 agosto

Rione in festa – Gallipoli

16 agosto

Sagra della fica – Marittima

16 – 17 agosto

Marangiamo – Taviano

16 – 17 agosto

San Rocco – Tricase

16 – 17 agosto

San Rocco – Aradeo

16 – 18 agosto

San Rocco – Giurdignano

16 – 18 agosto

San Rocco – Leverano

17 agosto

Sagra della pasta fatta a casa – Depressa (Tricase)

17 agosto

Sagra dell’anguria – Botrugno

17 – 18 agosto

Madonna della luce e San Rocco – Scorrano

17 – 19 agosto

San Giorgio e San Fortunato – Ortelle

18 agosto

Festa della pittula – Specchia gallone

18 – 19 agosto

Sant’Antonio – Cerfignano

18 – 20 agosto

Casalabate food village – Casalabate

18 – 20 agosto

San Rocco – San Cassiano

18 – 20 agosto

San Foca – San Foca (Melendugno)

18 – 20 agosto

Sagra del diavolo – Castrignano de’ greci

18 – 20 agosto

Festa te lu contadinu – Serrano (Carpignano salentino)