L’almanacco di oggi 16 agosto

Il Santo del giorno: San Rocco. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Roccu nu’ me tuccare, ca nu’ te toccu, ma se me tocchi te stoccu. Significato: Rocco non mi toccare, che non ti tocco, ma se mi tocchi ti rompo/spezzo. Il Santo è invocato dal popolo contro il morso dei cani
– Sono nati in questo giorno
1923 Shimon Peres
1958 Angela Bassett
1958 Madonna
– Proverbio
Il caffè deve essere caldo come l’inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo e dolce come l’amore
– Accadde oggi
1962 Ringo Starr rimpiazza, come batterista dei Beatles, Pete Best
– Scoperte
926 Primo orologio subacqueo Il tecnico svizzero Hans Wilsdorf, che lavora alla Rolex, realizza il primo orologio subacqueo. È il modello Oyster
– Frase celebre
“L’amico sicuro si riconosce nell’incerta fortuna” (Ennio, Ecuba)