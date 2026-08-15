A Ferragosto allerta gialla per temporali in Puglia, ‘possibili grandinate’

La Protezione civile ha diramato allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali per le province pugliesi Bat (Barletta-Andria-Trani), Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, a partire dalle 12 di oggi, 15 agosto, e per le sette ore successive.

In queste aree della regione, interessata in questi giorni da temperature estreme, potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e caratterizzati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Tra le cautele suggerite dalla Protezione civile, fissare oggetti mobili o sospesi alle abitazioni, prestare attenzione alla guida ed evitare sotto alberi o strutture precarie.