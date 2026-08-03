Ecco il nuovo consiglio provinciale: oggi la cerimonia di proclamazione degli eletti

“Con l’insediamento del nuovo Consiglio provinciale si apre una nuova fase per la Provincia di Lecce. Ai consiglieri neoeletti e a quelli riconfermati rivolgo il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno interpretare questo mandato con spirito di servizio e responsabilità istituzionale”.

“Fin dal primo giorno della mia elezione ho indicato un metodo di governo fondato sulla collaborazione. È un’impostazione che intendo confermare. Tutti i sedici consiglieri rappresentano l’intera comunità provinciale e, al di là delle appartenenze politiche, sono chiamati a concorrere alla crescita del Salento. Ognuno avrà piena dignità istituzionale e piena possibilità di contribuire al lavoro dell’Ente, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza”.

“Le linee programmatiche che ho presentato nei mesi scorsi rappresentano il quadro di riferimento di questa consiliatura, ma saranno il confronto nelle Commissioni e nell’aula a trasformarle in azioni concrete. Voglio un Consiglio vivo, capace di approfondire i problemi, avanzare proposte e costruire soluzioni condivise”.

Così, questa mattina, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino si è rivolto ai consiglieri provinciali eletti, subito dopo la proclamazione sancita dall’Ufficio elettorale presieduto dal segretario generale Angelo Caretto. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, alla presenza anche del capo di Gabinetto Roberto Merenda e del direttore generale Andrea Romano. In aula, affollata per l’occasione, presenti l’assessore regionale Sebastiano Leo, i consiglieri regionali Stefano Minerva e Dino Basile, alcuni sindaci e consiglieri comunali del territorio, dirigenti dell’Ente, oltre a parenti e sostenitori dei neo eletti.

Il segretario Angelo Caretto ha illustrato in dettaglio il lavoro svolto dall’Ufficio elettorale e ha proceduto, alle ore 12.39, a proclamare eletti i consiglieri.

I 16 che vanno a comporre il Consiglio che sarà in carica per due anni sono: per la lista “Salento Bene Comune” Francesco Volpe, Ippazio Morciano, Stefano Prete, Christian Gnoni, Attilio De Marco, Maurizio Cisternino, Graziano Vantaggiato; per la Lista “Insieme per il Salento” Laura Alemanno; per la lista “Centrodestra per il Salento” Renato Stabile, Brizio Maggiore, Giuseppe Palese, Oronzo Tramacere, Claudio Dell’Anna, Mario Pede, Francesco De Vitis, Vicenzo Carlà.

Ha proseguito il presidente Tarantino: “La Provincia, per la natura stessa delle sue funzioni e per il ruolo di ente di Area Vasta delineato dalla legge Delrio, è il luogo in cui i novantasei Comuni trovano sintesi sulle grandi questioni del territorio: dalla viabilità all’edilizia scolastica, dalla tutela dell’ambiente alla pianificazione, fino alle strategie di sviluppo. È qui che dobbiamo costruire una visione comune, mettendo sempre al centro gli interessi del Salento”.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Ufficio elettorale, al Segretario generale, al Direttore generale, al Capo di Gabinetto, al mio staff e a tutto il personale della Provincia che, con professionalità e senso delle istituzioni, ha garantito il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e ha accompagnato l’avvio di questa nuova stagione amministrativa”.

“Un ringraziamento va anche ai sindaci, ai consiglieri regionali e a tutti gli amministratori che hanno voluto essere presenti in questo momento istituzionale. La Provincia è la casa dei Comuni: ciascuno di noi è protagonista di questa stagione e ciascuno può offrire un contributo per rendere il Salento più forte, più competitivo e più coeso. Questo è il lavoro che ci attende e che sono certo sapremo affrontare insieme”, ha concluso il presidente Fabio Tarantino.