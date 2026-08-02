Lecce a misura di tutti: addio ai gradini stradali nel rione Mazzini. Al via il maxi-piano da 110 mila euro: il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla annuncia l’avvio delle opere per realizzare 300 scivoli pedonali in 12 mesi

​LECCE – Trasformare la città in un luogo pienamente vivibile e senza ostacoli fisici per la collettività. Con questo obiettivo prende il via l’ambizioso piano municipale destinato a rivoluzionare i percorsi pedonali nel rione Centro-Mazzini. L’iniziativa rappresenta una delle fasi centrali del programma cittadino per la mobilità inclusiva (Peba) e punta a restituire piena autonomia di movimento a persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini al seguito.

​L’operazione, coordinata dal numero due della giunta salentina e responsabile delle Opere Pubbliche Roberto Giordano Anguilla, prevede la sagomatura e l’azzeramento dei dislivelli in circa 300 marciapiedi del distretto commerciale. Le attività di cantiere si svilupperanno a scaglioni e la chiusura completa delle operazioni è programmata entro il prossimo anno.

​Per concretizzare l’opera è stata mobilitata una somma complessiva di 110 mila euro, ricavata dai fondi riservati dalla normativa regionale (legge 36 del 2023) all’adeguamento delle infrastrutture urbane. L’esecuzione del progetto è stata data in carico all’impresa Stradale Salentina S.r.l. di Uggiano La Chiesa, che si è aggiudicata l’appalto diretto proponendo un ribasso dell’1,50% sull’elenco prezzi ufficiale.

​Il valore netto della prestazione ammonta a poco più di 91 mila euro, a cui si sommano le imposte di legge, i costi per la sicurezza, le perizie tecniche e la gestione di eventuali interferenze del sottosuolo.

​La sottoscrizione dell’accordo avverrà sulla base delle misurazioni effettive sul campo. Il settore Opere Pubbliche di Palazzo Carafa ha già stanziato la copertura finanziaria principale, riservando il rimanente budget alle pratiche amministrative.

​La supervisione dell’intero iter è affidata all’architetto Vincenzo De Lucia in qualità di RUP, sotto la regia del dirigente di settore Giovanni Puce. L’area di Centro-Mazzini agirà così da quartiere pilota per testare un nuovo standard di fruibilità urbana da estendere progressivamente all’intero territorio comunale.