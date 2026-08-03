Copertino, D’Adamo rientra in Forza Italia: “Scelta dettata dal cuore, ritorno a casa”

“Bentornato all’amico e collega consigliere Maverick D’Adamo: la famiglia di Forza Italia si rafforza in Consiglio comunale e noi non potremmo che esserne più fieri”. E’ il commento del capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Copertino, Vito Migliori. “Sono certo -prosegue- che lavoreremo insieme con rinnovato entusiasmo e con la consueta determinazione per il bene del nostro paese. Si tratta di un’adesione importante, che consolida la linea “azzurra” nell’assise cittadina e il sostegno all’attività del sindaco De Giorgi e di tutta l’amministrazione”.

“Ho ufficializzato il mio ritorno in Forza Italia: una scelta dettata dal cuore, oltre che dalla necessità di tornare nel partito a cui ho sempre sentito di aderire convintamente”, dichiara il consigliere Maverick D’Adamo. “La mia scelta, lo ammetto, -aggiunge- affonda le radici anche in un rapporto vero, sincero, costruito fin da bambino con il sindaco Vincenzo De Giorgi. A lui sono legato da affetto fraterno e profonda stima e con lui ho avuto confronti sempre schietti e leali anche quando più accesi, come sempre capita nella vita. Ma i legami solidi, autentici, riprendono sempre il loro slancio e io sono felice di riprendere a lavorare con un sindaco competente e innamorato, come me, del nostro territorio. Ringrazio Forza Italia e il coordinatore provinciale Paride Mazzotta per lo spirito di squadra e la vicinanza che non fa mai mancare a noi amministratori”.