La presidente Angolano all’iniziativa “Generare futuro – L’eredità di Guglielmo Minervini”: “Il suo pensiero quanto mai attuale, dobbiamo continuare a metterlo in pratica”

La presidente della VI Commissione Annagrazia Angolano ha preso parte all’iniziativa “Generare futuro – L’eredità di Guglielmo Minervini”, promossa dal Consiglio regionale della Puglia, nel decennale della scomparsa di Guglielmo Minervini.

“Ricordare Guglielmo Minervini – dichiara Angolano – significa richiamare una visione di Puglia fondata su ascolto, partecipazione e cambiamento. Da giornalista ho avuto modo di intervistarlo più volte e di accorgermi della luce negli occhi quando parlava della ‘Puglia che deve cambiare dalla Puglia’, della politica come strumento per migliorare la vita delle persone. Di lui mi ha sempre colpito la mitezza nel modo di parlare e nello stesso tempo la forza delle sue idee, la potenza dei suoi messaggi, la capacità di tenere sempre alta l’attenzione di chi lo ascoltava. A 10 anni dalla scomparsa, il suo pensiero è quanto mai attuale e abbiamo il dovere di metterlo in pratica, di continuare a costruire una Puglia aperta al cambiamento. La nostra regione oggi è anche il risultato di quella stagione. Custodirne l’eredità significa proseguire su quello stesso percorso, mettendo al centro persone, diritti e opportunità per le nuove generazioni”.