Avrebbe chiesto denaro e poi, davanti al rifiuto, avrebbe accoltellato un uomo, arrestata una 50enne

Gallipoli (Lecce) – Nelle prime ore di ieri mattina, 2 agosto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna di 50 anni, nata e residente a Gallipoli, ritenuta responsabile di tentato omicidio e porto di arma atta ad offendere.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Gallipoli è scattato intorno alle 3:30, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura di Lecce, che indicava la presenza di un uomo ferito all’addome con un coltello. Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza dell’aggredito: l’uomo, con gli abiti intrisi di sangue, è stato medicato dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione gli agenti hanno rilevato evidenti segni di violenza, tra cui i vetri infranti del portone d’ingresso dell’abitazione della vittima. Gli accertamenti della Polizia Giudiziaria, condotti ascoltando i testimoni presenti sul posto, hanno consentito di identificare l’autrice del gesto, una donna del luogo già nota agli uffici di Polizia. La 50enne è stata rintracciata alle prime luci dell’alba dagli agenti rimasti a presidio dell’area.

La ricostruzione delle forze dell’ordine ha permesso di accertare che la donna, subito dopo l’accoltellamento, si era rifugiata nella propria abitazione situata a breve distanza da quella della vittima. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata per l’aggressione, un coltello subacqueo della lunghezza di 18 centimetri.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, l’episodio non sarebbe riconducibile a contrasti specifici, bensì a una pregressa richiesta di somme di denaro che la donna aveva insistito per ottenere nei giorni precedenti dai familiari della vittima, con l’intento di acquistare alcol e sostanze stupefacenti. Le indagini hanno evidenziato come la donna avesse recentemente rivolto analoghe richieste economiche a diversi residenti della zona per sostenere la propria dipendenza.

Al termine delle formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento della donna nella casa circondariale di Lecce, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.