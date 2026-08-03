Festival Déco, martedì 4 agosto protagoniste le ville e la storia di Santa Maria al Bagno

NARDO‘ (Lecce) – Domani, martedì 4 agosto, alle ore 17:45, nell’ambito della rassegna Festival Déco, sono protagoniste le ville e la storia di Santa Maria al Bagno con il walking tour a tema Liberty al profumo di mare.

La visita guidata di Santa Maria al Bagno si sofferma sui palazzi e le ville appartenute alle famiglie Stapane, Leuzzi, Frigino. Palazzo Caputo-Vallone offre la possibilità di ammirare il magnifico androne riccamente decorato e racconta di un’epoca spensierata e frivola in cui la piccola marina divenne una rinomata località turistica. Il tour include la tappa al Museo della Memoria e dell’Accoglienza che presenta una mostra permanente e testimonianze uniche in Europa riguardanti la permanenza, a partire dal 1943, di migliaia di profughi in fuga dalla guerra e dal nazifascismo e le storie di amicizia e spontanea integrazione fra gli abitanti e gli stranieri. A fine tour un “aperivino” vista mare dal terrazzo del Museo.

Il ritrovo è alle ore 17:45 presso il Museo della Memoria e dell’Accoglienza. Il biglietto costa 15 euro e include visita al Museo e “aperivino” (gratis fino a 10 anni).