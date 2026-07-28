Festival Déco, si comincia domani dal Castello e dal Giardino Botanico

NARDO‘ (Lecce) – Il Festival Déco inaugura la 22esima edizione con la visita del giardino botanico storico di pertinenza di Palazzo Personè, già Castello degli Acquaviva. La rassegna patrocinata a Nardò dal Comune di Nardò e dall’Associazione Dimore Storiche neretine, si terrà dal 29 luglio al 5 settembre e, attraverso differenti percorsi guidati, farà tappa nei territori di Nardò, Galatone, Alezio, Sannicola e Santa Maria di Leuca, accomunati dalla presenza di splendide ville in contesti per lo più riservati alla villeggiatura e allo svago.

Il tour guidato di domani, mercoledì 29 luglio, ha inizio alle ore 18:15 dal Castello, fortificazione aragonese adibita a palazzo dai Baroni Personè e per questo motivo oggetto di profonde modifiche. La fastosa ed eclettica facciata progettata dal Generoso De Maglie è, infatti, il risultato di un profondo restyling che interessò anche l’adiacente Giardino Botanico. Un “giardino dello stupore”, ricco di angoli romantici e rare piante esotiche. Previsto anche un approfondimento di tipo botanico a cura di una guida naturalistica.

Il Festival Déco, giovedì 30 luglio, alle ore 17:45, si sposta in campagna con il tour delle ville in località Cenate. La visita guidata spazia tra le ville eclettiche realizzate tra ‘800 e ‘900 e le ville più antiche realizzate a partire dal ‘700 quando la nobiltà locale per curare i propri possedimenti iniziò scoprire il piacere della villeggiatura. Gli appuntamenti terminano con un “aperivino”.

Calendario, prenotazioni e biglietti al link https://shorturl.at/38rA1.