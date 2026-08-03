A Scorrano torna la magia delle tradizioni: arriva “C’era una volta in piazza…” Una serata all’insegna del gioco tradizionale, del divertimento per famiglie e del buon cibo

SCORRANO (LE) – Lunedì 4 agosto, a partire dalle ore 20:00, Piazza Vittorio Emanuele a Scorrano si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto per l’evento “C’era una volta in piazza… Tradizioni a cielo aperto per grandi e piccini”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione L’Ora Legale con il patrocinio del Comune di Scorrano, nasce con l’obiettivo di far riscoprire la bellezza dei giochi di una volta, creando un ponte generazionale tra bambini, genitori e nonni in un’atmosfera di condivisione e festa.

L’evento prevede un ricco programma a libero accesso per tutti i visitatori:

60 postazioni di giochi tradizionali, per cimentarsi nelle attività ludiche che hanno animato le piazze di un tempo;

Area Kids dedicata con 12 postazioni pensate per i più piccoli;

Laboratorio di pittura per stimolare la creatività dei bambini;

Ospite speciale della serata: il Clown Lacoste, pronto a regalare sorrisi e intrattenimento a tutto il pubblico.

Per rendere la serata ancora più dolce e conviviale, non mancherà un momento dedicato al gusto con la distribuzione di bomboloni fritti e fresca anguria.

«Con “C’era una volta in piazza” vogliamo regalare alla comunità una serata spensierata, riscoprendo il valore dello stare insieme e della tradizione in uno dei luoghi simbolo della nostra città», spiegano gli organizzatori.