Le previsioni meteo di domani 4 agosto

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo su tutta la Penisola.

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