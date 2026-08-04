Festival del Capo di Leuca, settimo concerto mercoledì 5 agosto

PRESICCE (Lecce) – Il «Festival del Capo di Leuca», rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta, fa tappa per la settima serata nella meravigliosa cornice del Palazzo Ducale di Presicce.

Sul palco, per “Il concerto Esoterico di Dante”, tre grandi artisti di fama internazionale, il pianista Andrea Sequestro (che affianca Licchetta nel comitato artistico della manifestazione insieme a Cristian Musio), il chitarrista Marco Piperno e l’attore e regista Salvatore Della Villa.

In scaletta la rivisitazione di 34 canti della Divina Commedia secondo la reinterpretazione di Luigi Scarpa.

Andrea Sequestro è un pianista italiano diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di II livello con il Maestro Corrado De Bernart. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista, esibendosi in prestigiosi festival in Italia e all’estero. Ha inciso un cd dedicato a Francesco Luigi Bianco e collaborato a conferenze-concerto con Corrado De Bernart. È segretario di Eleusi Aps e docente di pianoforte a Senise.

Marco Piperno è un chitarrista classico di riconosciuto profilo internazionale. Diplomato giovanissimo presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, ha proseguito il perfezionamento con prestigiosi maestri in Italia e all’estero, conseguendo ulteriori titoli accademici con lode. Svolge un’intensa attività concertistica in Europa e Asia, esibendosi in importanti sale e festival e collaborando con realtà musicali internazionali. Vincitore di oltre trenta premi internazionali, affianca all’attività solistica quella cameristica, in particolare nel duo chitarristico Amanis. Dal 2025 è docente di chitarra presso il Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto.

Salvatore Della Villa è attore, regista, musicista e direttore artistico, attivo professionalmente dal 1990 e fondatore della Compagnia Salvatore Della Villa. Ha realizzato un’intensa attività teatrale in Italia, curando regie e interpretazioni di opere dei principali autori della letteratura e del teatro. Ha diretto le stagioni “Teatri dell’Agire” e il festival “Terre di Mezzo”, collaborando con enti culturali, il Teatro Pubblico Pugliese, il Conservatorio “Tito Schipa” e l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Affianca all’attività teatrale esperienze cinematografiche e televisive e dirige il Centro di formazione e ricerca dell’Attore.

Il Festival, con le sue venti tappe, offre l’occasione per riscoprire luoghi di straordinario fascino, promuovere il dialogo tra culture, avvicinare nuovo pubblico alla musica classica e rafforzare il legame tra arte, identità e comunità.

Palazzo Ducale di Presicce, noto anche come Palazzo Paternò, ha un nucleo originario risalente all’epoca normanna, su cui in età bizantina venne realizzato un sistema di fortificazioni. Ampliato sotto la dinastia dei Gonzaga tra XVI e XVII secolo, oggi conserva, tra le altre cose, i giardini pensili ricavati sul terrapieno delle mura, una cappella con maschere apotropaiche nell’intradosso della volta e uno scalone a doppia rampa che conduce al piano nobile. Ospita all’interno il Museo della civiltà contadina.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.