Nardò avrà la sua squadra ufficiale di calcio balilla. Antonio Tondo: “Un’occasione per i ragazzi neretini”

NARDO‘ (Lecce) – Anche Nardò avrà ufficialmente la sua squadra di calcio balilla. A formalizzare la nascita del sodalizio sarà Gianni Guagnano, da anni punto di riferimento per questa disciplina in città e promotore di un movimento che, nel tempo, ha saputo coinvolgere un numero sempre crescente di appassionati.

Grazie all’impegno di Guagnano, il calcio balilla è diventato una realtà consolidata sul territorio, con numerosi tornei organizzati, importanti collaborazioni e una comunità sempre più nutrita che si ritrova per condividere la passione per questo sport. Un percorso di crescita che oggi trova il suo naturale sviluppo nella costituzione della squadra ufficiale di Nardò, pronta a rappresentare la città nelle competizioni nazionali.

«Ci sono tanti ragazzi neretini che in questi anni, tra Nardò e tutta la provincia, hanno ottenuto risultati davvero importanti, arrivando in diverse occasioni anche sul podio nelle varie categorie», racconta Gianni Guagnano. «I ragazzi hanno tanta voglia di allenarsi, migliorarsi e cercare di conquistare nuovi successi. Adesso il nostro sguardo è rivolto al Campionato Italiano, che rappresenta il prossimo importante traguardo da raggiungere. Per tutto questo percorso è doveroso un ringraziamento al Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport, Antonio Tondo, che ha creduto nel progetto sin dall’inizio, sostenendo le nostre iniziative: è un punto di riferimento per tutte le associazioni della nostra città».

La nascita della squadra rappresenta un momento significativo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale, perché testimonia come il calcio balilla sia riuscito negli anni a creare aggregazione, amicizie e occasioni di confronto tra giovani e meno giovani, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Soddisfazione viene espressa anche da Antonio Tondo, che sottolinea il valore dell’iniziativa: «La nascita della squadra ufficiale di calcio balilla di Nardò è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità. Dietro questo progetto c’è il lavoro instancabile di Gianni Guagnano, che con passione e dedizione è riuscito a costruire un movimento importante, coinvolgendo tantissimi giovani e appassionati. Lo sport, in ogni sua forma, rappresenta un’opportunità di crescita, inclusione e condivisione, e iniziative come questa meritano di essere sostenute».