Rassegna cameristica internazionale VI edizione, sesto concerto il 3 agosto a Taviano

TAVIANO (Lecce) – Palazzo Piccinni di Taviano ospita una prestigiosa tappa del «Festival del Capo di Leuca», rassegna cameristica internazionale organizzata da Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta.

L’appuntamento per la sesta tappa di questa sesta edizione, vedrà l’esibizione degli artisti internazionali Aphrodite Patoulidou e Dimitris Soukaras, che offriranno al pubblico una ricca scaletta di brani tratti dalle musiche di John Dowland, Stefano Landi, Franz Schubert, Gabriel Fauré, Francisco Tárrega, Claude Debussy, Jean Sibelius, Maurice Ravel, Emilios Riadis, Heitor Villa-Lobos, Benjamin Britten, Vasilis Tsitsanis e Leo Brouwer.

Aphrodite Patoulidou è un soprano greco nato a Salonicco, ritenuta una delle voci emergenti più interessanti della scena internazionale. Tra i primi artisti selezionati per l’Equilibrium Young Artists Initiative di Barbara Hannigan, ha debuttato nel 2018 come Anne Trulove in The Rake’s Progress. Collabora regolarmente con prestigiose orchestre quali Royal Concertgebouw Orchestra, Munich Philharmonic e Orchestre Philharmonique de Radio France. Ha interpretato ruoli come Susanna (Le nozze di Figaro), Belinda (Dido and Aeneas) ed Elle (La Voix Humaine), esibendosi alla Staatsoper Berlin, al Teatro Real di Madrid e a La Monnaie di Bruxelles. Recentemente ha debuttato con la Cleveland Orchestra e con la London Symphony Orchestra.

Dimitris Soukaras è un chitarrista e arrangiatore greco con sede a Londra, apprezzato per il suo virtuosismo tecnico e l’originalità interpretativa. Diplomato presso la Royal Academy of Music, l’Università del Surrey e l’Università Ionia, ha ricevuto il DipRAM, massimo riconoscimento artistico della Royal Academy. Vincitore di oltre venti premi internazionali, tra cui il David Russell Guitar Prize e il Mottola International Guitar Competition, è l’unico chitarrista ad aver ricevuto un’onorificenza dall’Accademia di Atene. Le sue trascrizioni e i suoi arrangiamenti sono stati elogiati dalla critica internazionale per la profondità e la coerenza musicale.

Il Festival, con le sue venti tappe offre l’occasione per riscoprire luoghi di straordinario fascino, promuovere il dialogo tra culture, avvicinare nuovo pubblico alla musica classica e rafforzare il legame tra arte, identità e comunità.

Palazzo Piccinni è una dimora storica gentilizia che sorge in corso Vittorio Emanuele II a Taviano (Lecce). L’edificio è stato edificato tra il XVI e il XVIII secolo e presenta una facciata a due ordini. È caratterizzato da un portale con colonne, mentre all’interno presenta una serie di volte a stella.

Il Festival del Capo di Leuca 2026 è realizzato con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni partner, con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e rafforza il proprio percorso di crescita attraverso le convenzioni siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, due tra le più autorevoli istituzioni musicali italiane. Accordi che consolidano il profilo culturale e formativo del Festival, favorendo un dialogo costante con realtà di eccellenza e contribuendo ad arricchire la qualità artistica della manifestazione.