White Party sul mare, il fascino esclusivo del Samarinda illumina la notte di Leuca: il 14 agosto torna la festa più elegante dell’estate

SANTA MARIA AL BAGNO – C’è un luogo dove il mare incontra l’eleganza, dove la musica accompagna il rumore delle onde e dove ogni estate migliaia di persone scelgono di vivere una notte speciale. È il Samarinda di Santa Maria di Leuca, una delle mete più amate e glamour delle vacanze salentine, affacciata su uno degli scorci più affascinanti del Mediterraneo. In questa cornice unica, tra il porto turistico illuminato, il lungomare e il fascino senza tempo della punta estrema della Puglia, venerdì 14 agosto andrà in scena il tradizionale White Party, uno degli appuntamenti simbolo dell’estate salentina, capace di richiamare un pubblico proveniente da tutta Italia. Santa Maria di Leuca, considerata la “porta” del Salento e una delle località più gettonate della stagione estiva, offre uno scenario di rara bellezza, fatto di acque cristalline, ville ottocentesche, tramonti spettacolari e un’atmosfera raffinata che rende ogni evento ancora più suggestivo.

La serata prenderà il via alle ore 24 con un grande party in riva al mare, dove il bianco sarà il protagonista assoluto: il dress code, infatti, impone un rigoroso “All White”, trasformando il lungomare del Samarinda in un’elegante distesa di luci e colori che si riflettono sull’acqua. Musica, spettacolo e performance accompagneranno il pubblico fino a notte fonda grazie ai live dj set di Checco B, Flavio Santoro e Gabri S, affiancati dalle percussioni di Niki Corrado e dalla voce di Katia De Lorenzis, pronti a creare un’atmosfera coinvolgente tra ritmi dance e sonorità estive.

L’ingresso sarà riservato a una clientela selezionata, con ammissione subordinata alla selezione all’ingresso, per mantenere l’eleganza e lo stile che da sempre contraddistinguono gli eventi firmati Samarinda. Per partecipare è possibile richiedere informazioni e prenotare al numero +39 348 546 1088. Il White Party rappresenta molto più di una semplice serata in discoteca: è un’esperienza immersiva, dove la bellezza del paesaggio di Santa Maria di Leuca si fonde con la musica, il divertimento e un’atmosfera esclusiva che negli anni ha reso il Samarinda una delle location più ricercate dell’estate salentina. Tra il riflesso delle luci sul mare, il porto vestito a festa e il fascino di una notte d’agosto, il White Party si conferma uno degli eventi più attesi della stagione, destinato ancora una volta a trasformare Leuca nel cuore pulsante della movida del Capo di Leuca.