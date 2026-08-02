Geubbels, il primo scatto ufficiale in giallorosso: il nuovo centravanti insieme al direttore Stefano Trinchera

LECCE – Primo scatto ufficiale per Willem Geubbels in maglia giallorossa. Il nuovo centravanti è stato immortalato insieme al Responsabile dell’Area Tecnica Stefano Trinchera: un’immagine che accompagna l’inizio della nuova avventura dell’attaccante e il suo ingresso nel progetto della squadra.
L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Willem Geubbels dal Paris FC.
L’attaccante francese classe 2001 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva.
Continua a leggere
- AttualitàBaia Verde, l’allarme di una residente: “Baby gang, ville pollaio e controlli insufficienti: così non si può più vivere”
- CronacaFuori strada per evitare un cane: donna ricoverata in codice rosso
- CulturaAlla scoperta del Salento. San Foca, la tramontana, la gente e il mare cristallino
- CulturaAlla scoperta del Salento: Torre Pali
- CulturaFigli del Salento: l’avvocato Marcello Indraccolo, il presidente che portò Pele a Lecce
- AttualitàDanny Pasticceria: da 40 anni il gusto della tradizione guarda al futuro