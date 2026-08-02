Figli del Salento: l’avvocato Marcello Indraccolo, il presidente che portò Pele a Lecce

Era nato nella nostra città il 6 gennaio 1917, fu un imprenditore dalle larghe vedute e certamente uno dei migliori che il Salento abbia avuto nel secolo scorso. La sua passione per il calcio e soprattutto per il suo Lecce lo portò ad assumere l’incarico di commissario straordinario e la sua nomina, da parte del sindaco di Lecce, avvenne l’8 luglio 1966 succedendo a Grazio Antonio Del Piano. Fu un’estate molto impegnativa per Indraccolo perché dovette rinnovare non poco la squadra oltre a riorganizzare su basi più moderne l’assetto societario.

A maggio si era giocata l’ultima partita al vecchio campo “C. Pranzo” e, quindi, ci fu la grande attesa da parte dei tifosi e degli sportivi per l’inaugurazione del nuovo stadio. L’11 settembre del 1966 l’avv. Indraccolo riuscì per la prima partita al Via del Mare a portare a Lecce una squadra di prestigio europeo, lo Spartak Mosca che appena tre giorni prima aveva vinto a Bologna il trofeo disputato alla memoria del presidente felsineo Dall’Ara. La partita finì 1-1 (per il Lecce segnò “Gigi” Trevisan e fu il primo gol nel nuovo stadio).

L’inaugurazione ufficiale avvenne però dopo venti giorni, il 2 ottobre 1966, alla seconda giornata di campionato, nel derby contro il Taranto (1-0 per il Lecce). Quella stagione iniziò con l’allenatore Luigi Soffrido in panchina ma la sua permanenza a Lecce fu breve. Dopo dieci partite fu esonerato e al suo posto per sole due partite fu richiamato Ambrogio Alfonso (una sconfitta e uno 0-0 a Bari). L’obiettivo era però Giovanni Seghedoni che esordì nella successiva partita interna col Crotone (0-0). Quel primo campionato si chiuse con un 9° posto (33 punti).

Finita la stagione l’avv. Indraccolo fece un grande “regalo” ai tifosi salentini. Organizzò una partita con la forte squadra brasiliana del Santos tra le cui fila giocava il più grande giocatore di tutti i tempi: Pelè. La partita, davanti a ventimila spettatori si giocò il 24 giugno 1967 e finì chiaramente con la vittoria dei brasiliani per 5-1 (tre furono i gol di Pelè).

Nel successivo settembre altra partita internazionale: il Lecce affrontò l’Argentina B che finì 0-0. Nella stagione 1967\68 sulla panchina rimase Seghedoni e arrivarono il portiere Fausto Mezzanzanica, il terzino Franco Pavoni, il mediano Gianfranco Comola e un attaccante molto forte Nicola Taiano. Ci fu un entusiasmante duello con la Ternana di Corrado Viciani, ad un cero punto la squadra si trovò pure al primo posto e i tifosi cominciarono a sognare la “B”. Finì però con un quarto posto (43 punti). Il successivo campionato, il 1968\69 iniziò con in panchina Ottorino Dugini ma verso la fine della stagione l’avv. Indraccolo convinse Eugenio Bersellini a smettere di giocare e lo fece esordire sulla panchina giallorossa proprio nella prima partita in campo neutro (ad Andria) contro il Pescara (il 13 aprile nel derby col Taranto c’era stata un’invasione del campo con il Taranto che vinceva per 1-0 e il Via del Mare fu squalificato per tre giornate). Alla fine il Lecce fu 5° con 42 punti. E stesso piazzamento e stessi punti anche nella stagione 1969\70 sempre con Bersellini allenatore. Nell’estate del 1970 arrivò a Lecce quello che diventerà non solo il beniamino dei tifosi ma anche quello che giocherà più partite nella storia del Lecce: Michele Lo Russo. L’avv. Indraccolo lascerà il Lecce il 30 marzo 1971 e a lui succederà il rag. Luigi Solombrino.

Molti sono stati i giallorossi che hanno militato e con onore nei quasi cinque anni di gestione dell’avv. Indraccolo. I tifosi meno giovani non possono aver dimenticato i vari Bottoni, Tardivo, Dalla Pietra, Lucci, Melideo, Sacchella, Bersellini, Mammì, Mellina, Taiano, Cesana, il suo “pupillo” Candido, Materazzi, Di Somma, Cappanera, De Mecenas, Fiaschi, Frieri, Ferretti, Desio e soprattutto Lo Russo che giocherà per 14 campionati per un totale di 418 partite.

Quello di Indraccolo fu certamente uno dei migliori periodi della storia del Lecce; ottima società con la squadra che ottenne buoni risultati ma quello più importante fu la grande considerazione che acquisì in campo nazionale per la gestione attenta e oculata e la serietà con la quale si distinse. Con un’autentica figura di gentiluomo come l’avv. Indraccolo non poteva essere diversamente. L’avv. Marcello Indraccolo morì all’età di 89 anni. Scomparve, così, una delle figure più prestigiose che l’U.S. Lecce abbia avuto nella sua storia.

Dati forniti dalla storia del Lecce di Vittorio Renna