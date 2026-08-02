Aggressione nella notte a Gallipoli: ferito un vicino di casa, arrestata una 50enne

GALLIPOLI (Lecce) – Un’aggressione con arma da taglio si è consumata nel corso della notte nella zona periferica di Gallipoli, culminando con il fermo di una donna di 50 anni. La cinquantenne, soggetto già noto alle forze dell’ordine, è stata tratta in arresto con l’accusa di aver colpito all’addome un residente dello stesso quartiere.

I primi segnali dell’evento si sono registrati intorno alle 2:30 in un’area residenziale distante dai principali snodi del divertimento notturno. Lo stato di forte agitazione della donna, manifestatosi attraverso urla udibili dalla carreggiata, ha spinto diversi abitanti a sporgersi dalle abitazioni per comprendere quanto stesse accadendo.

La sequenza dei fatti ha subito una rapida escalation quando la donna, dopo essere rientrata per brevi istanti nel proprio domicilio, è ricomparsa in strada impugnando un coltello con cui ha raggiunto e colpito l’uomo.

I soccorritori del 118, giunti sul posto a seguito delle chiamate dei presenti, hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasporto in ospedale per gli approfondimenti medici. Le lesioni riscontrate non risultano tali da porre la vittima in pericolo di vita. L’intervento congiunto degli agenti del Commissariato locale e dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’aggressrice e ripristinare l’ordine pubblico. Proseguono le indagini per delineare il contesto operativo e la matrice del gesto.

La vittima è assistita dall’avvocato Anna Speranza Faenza