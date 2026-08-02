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Danny Pasticceria: da 40 anni il gusto della tradizione guarda al futuro

Tra grandi lievitati artigianali, innovazione misurata e un reparto gluten free diventato punto di riferimento nazionale, Danny Pasticceria continua a raccontare l’eccellenza dolciaria salentina attraverso qualità, ricerca e identità

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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