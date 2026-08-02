Fuori strada per evitare un cane: donna ricoverata in codice rosso

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Nel corso della notte, lungo la strada statale 7 ter, un veicolo è uscito di strada nei pressi dello snodo rotatorio per Campi Salentina.



L’evento si è verificato intorno alle 2:50 e ha visto coinvolta una Ford Escort che, dopo aver scartato improvvisamente per evitare un cane sulla carreggiata, ha finito la sua corsa in una campagna abbattendo un albero.

A bordo dell’auto si trovavano un uomo di Carmiano alla guida e una donna residente a Campi Salentina che hanno riportato una serie lesioni per le quali sono stati prontamente presi in carico dagli operatori del 118 per il trasporto d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce.

Ad aver riportato le conseguenze fisiche più serie è stata la passeggera, per la quale i sanitari del Trauma Center di Lecce hanno disposto il ricovero in codice rosso.