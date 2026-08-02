Baia Verde, l’allarme di una residente: “Baby gang, ville pollaio e controlli insufficienti: così non si può più vivere”

GALLIPOLI – La giornalista Maria Pia Romano scrive a Comune, Prefettura e Guardia di Finanza denunciando degrado, schiamazzi, risse, presunte irregolarità negli affitti e criticità legate alla sicurezza e al rischio idraulico. “Non intervenite a fine agosto, abbiamo bisogno di controlli adesso”.

Baia Verde torna al centro delle polemiche per le condizioni di vivibilità durante l’estate. A lanciare un nuovo appello alle istituzioni è la giornalista e residente Maria Pia Romano, che ha inviato una Pec al Comune di Gallipoli, alla Prefettura di Lecce e alla Guardia di Finanza denunciando una situazione che definisce ormai “ingestibile” e chiedendo un rafforzamento immediato dei controlli, soprattutto in vista del periodo di Ferragosto. La segnalazione arriva a distanza di quasi un mese da una precedente comunicazione, alla quale aveva fatto seguito una risposta della Prefettura, ma, secondo la residente, le criticità non solo non sarebbero state risolte, bensì si sarebbero aggravate.

Romano racconta che nei mesi di giugno e luglio la presenza di pattuglie di Polizia e Carabinieri lungo la litoranea e nella zona Albiros era costante, mentre Piazza Aceri, indicata come una delle aree più problematiche, sarebbe rimasta sostanzialmente priva di controlli. Negli ultimi giorni, aggiunge, anche la vigilanza sulla litoranea si sarebbe diradata. Da qui l’appello rivolto alle forze dell’ordine: “Proprio ora che ci avviciniamo a Ferragosto ci lasciate da soli? Abbiamo bisogno di forze dell’ordine perché la situazione è ingestibile”.

Nel mirino finiscono anche le cosiddette “case pollaio”, fenomeno che, secondo la giornalista, riguarderebbe persino alcune villette della zona. Per questo chiede l’intervento della Guardia di Finanza affinché vengano effettuate verifiche in Piazza Aceri, dove, sostiene, gli immobili sarebbero occupati da gruppi molto numerosi che metterebbero in atto comportamenti incivili. Analoga la situazione denunciata nel condominio La Vela che, “a parte pochi proprietari e residenti, è ostaggio di ragazze e ragazzi maleducati che si affollano anche in venti fino all’una di notte in un trilocale”.

La residente riferisce di aver dovuto soccorrere persone ferite dopo alcune risse, di aver subito danni al portone del palazzo e di convivere quotidianamente con schiamazzi, urla e oggetti lanciati dai balconi. Un contesto che, afferma, avrebbe ormai spinto diversi anziani a rinunciare a trascorrere l’estate nelle proprie abitazioni per timore delle baby gang. “Questo è il turismo che le istituzioni vogliono a Gallipoli?”, si chiede nella lettera, spiegando che soltanto il suo impegno nella cura di una colonia felina le impedirebbe di lasciare la località. Racconta inoltre di assistere frequentemente a episodi di inciviltà nei confronti dei gatti, con giovani che tenterebbero di spaventarli e bagnarli con pistole ad acqua.

Nella Pec, infine, Maria Pia Romano richiama l’attenzione anche su questioni che esulano dall’ordine pubblico. Denuncia infatti il mancato intervento sulla pulizia dei canali e torna a sollevare i temi del rischio idraulico e del rischio sanitario, ricordando di aver già trasmesso alle istituzioni anche relazioni tecniche dell’Università del Salento. “Aspettiamo le piogge d’autunno?”, domanda provocatoriamente, chiedendo che le criticità vengano affrontate prima che possano trasformarsi in un’emergenza. La lettera, conclude, è stata inviata anche agli organi di informazione con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una situazione che, secondo la residente, richiede risposte immediate e non rinviabili.