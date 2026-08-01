Il salentino Francesco Palese vicedirettore di Rai Parlamento

Dal Salento ai vertici dell’informazione parlamentare della Rai. Francesco Palese, originario di Acquarica-Presicce, nel cuore del sud Salento, è stato nominato vicedirettore di Rai Parlamento, una delle testate più delicate del servizio pubblico diretta da Francesca De Martino. Un incarico prestigioso che arriva al termine di un percorso interamente costruito all’interno dell’azienda.

Palese può vantare 14 anni di esperienza in Rai, di cui 8 da precario, attraversando tutte le forme contrattuali: dagli inizi nei programmi con partita Iva fino all’assunzione nel 2020. Negli ultimi quattro anni ha lavorato come giornalista parlamentare a RaiNews24, seguendo da vicino l’attività istituzionale e politica.

Da segnalare anche l’impegno sindacale: da fondatore e primo segretario di Unirai, il sindacato dei liberi giornalisti Rai, ha guidato una stagione che ha segnato una svolta nel panorama interno, contribuendo al superamento del monopolio storico e ottenendo risultati concreti, tra cui la stabilizzazione di 127 colleghi.

La nomina rappresenta non solo un riconoscimento professionale, ma anche un segnale di attenzione verso una nuova generazione cresciuta dentro il servizio pubblico. Nel suo percorso, Palese ha sempre mostrato equilibrio, competenza e senso delle istituzioni, qualità che oggi lo accompagnano in questa nuova responsabilità.

Un traguardo importante che parte da lontano, da un piccolo borgo salentino, e arriva nel cuore dell’informazione nazionale.