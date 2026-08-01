Willem Geubbels al microscopio: ecco l’identikit del nuovo attaccante del Lecce

Una Coppa di Francia vinta con la maglia del Nantes e 45 gol realizzati in 181 presenze complessive tra campionato e coppe. Non c’è che dire: considerando la carta d’identità – compirà 25 anni il prossimo 16 agosto – Willem Geubbels ha già accumulato un bagaglio di esperienza importante. Sarà lui il nuovo centravanti del Lecce, chiamato a rinforzare un reparto offensivo che nella prossima stagione dovrà garantire maggiore incisività sotto porta. Il francese arriva in Salento dopo un percorso che lo ha visto indossare maglie prestigiose.

Cresciuto nel settore giovanile del Lione, Geubbels era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio francese, tanto da attirare prestissimo l’attenzione del Monaco, che nel 2018 investì una cifra importante per assicurarsene le prestazioni. Gli anni nel Principato, tuttavia, sono stati condizionati da diversi infortuni che ne hanno rallentato la crescita e impedito al giovane attaccante di esprimere appieno il proprio potenziale. Successivamente la carriera è ripartita dal Nantes, dove ha ritrovato continuità e ha conquistato anche la Coppa di Francia, un trofeo che rappresenta il primo successo importante del suo percorso professionistico. L’ultima esperienza in patria è stata con la maglia del Paris FC, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e 5 reti, contribuendo al cammino della formazione parigina.

La vera consacrazione, però, è arrivata in Svizzera. Con la maglia del San Gallo, nella stagione 2023/24, Geubbels ha vissuto la miglior annata della sua carriera, mettendo a segno ben 17 reti tra campionato e coppe e tornando a mostrare tutte quelle qualità che, da giovanissimo, avevano spinto molti addetti ai lavori a indicarlo come uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Le sue prestazioni hanno riacceso i riflettori su un attaccante che sembrava essersi un po’ smarrito dopo gli anni difficili vissuti al Monaco.

Nel suo curriculum figurano anche esperienze nelle competizioni europee. Geubbels ha infatti calcato i palcoscenici della Champions League e dell’Europa League, competizioni nelle quali è riuscito anche a trovare la via del gol in due occasioni. Un bagaglio internazionale che potrà rappresentare un valore aggiunto anche nello spogliatoio giallorosso. Dal punto di vista fisico il nuovo acquisto del Lecce misura 185 centimetri per circa 72 chilogrammi.

È un attaccante moderno, capace di coniugare struttura fisica e mobilità, caratteristiche sempre più richieste nel calcio contemporaneo. Pur essendo un centravanti di ruolo, può essere impiegato praticamente in tutte le posizioni del fronte offensivo: prima punta in un attacco a due o a tre, seconda punta alle spalle di un riferimento offensivo oppure esterno in un tridente, soprattutto partendo dalla corsia sinistra per accentrarsi. Tra le sue qualità migliori spiccano l’attacco della profondità e la capacità di muoversi senza palla.

Geubbels ama allungare le difese avversarie, sfruttando una progressione notevole negli spazi aperti e una buona accelerazione nei primi metri. Quando può partire in campo aperto diventa un giocatore difficile da contenere, grazie alla combinazione tra velocità e forza fisica. Oltre alle qualità atletiche, il francese possiede un discreto senso del gol. Sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e riesce a proteggere il pallone con il corpo, permettendo alla squadra di risalire il campo. Pur non essendo uno specialista del gioco aereo, grazie alla sua struttura riesce comunque a rendersi pericoloso anche sui cross e sulle palle inattive.

Naturalmente esistono anche margini di miglioramento. Geubbels può crescere nella partecipazione alla manovra e nella continuità di rendimento nell’arco della stagione, aspetti che potrebbero permettergli di compiere quel definitivo salto di qualità che gli osservatori gli pronosticavano fin dai tempi delle giovanili del Lione. Per il Lecce rappresenta un investimento interessante, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo anagrafico.

Il club salentino punta su un calciatore ancora giovane ma con un’importante esperienza internazionale, convinto che il suo potenziale non sia stato ancora completamente espresso. Se riuscirà a ritrovare la continuità mostrata nella stagione vissuta al San Gallo, Geubbels potrebbe diventare una delle principali armi offensive della formazione giallorossa, offrendo profondità, fisicità e quella capacità di attaccare gli spazi che ben si sposa con un calcio fatto di verticalizzazioni e transizioni rapide.