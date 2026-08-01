Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

27 luglio – 1 agosto

Sant’Antonio – Seclì

30 luglio – 1 agosto

Borghi in festa – Barbarano

31 luglio – 2 agosto

Sagra te lu pumitoru scattarisciatu – Aradeo

31 luglio – 2 agosto

Festa de la uliata – Caprarica di Lecce

31 luglio – 2 agosto

Sagra ortofrutticola – Borgagne

31 luglio – 2 agosto

Festa del grano – Presicce Acquarica

1 agosto

Sagra della sciuscella – Patù

1 agosto

Sagra della cuccagna – Marittima

1 agosto

Sagra dei sapori di Puglia – Parabita

1 agosto

Sagra del pasticciotto – Taurisano

1 – 2 agosto

Sagra te lu noce – Nociglia

1 – 2 agosto

Festa de la cucuzzata – Vitigliano

1 – 2 agosto

Sagra dell’uva cardinal – Guagnano

1 – 2 agosto

Festa di San Giorgio Martire – Bagnolo del Salento

1 – 2 agosto

Cibus uxenti – Ugento

1 – 2 agosto

San Nicola – Tricase porto

1 – 2 agosto

San Biagio – Corsano

1 – 3 agosto

Festa Beata Vergine Maria – Nardò

1 – 9 agosto

Birra e sound – Galatina

2 agosto

Sagra della frisella – Marittima

2 agosto

U paninu amicu – Melissano

2 – 4 agosto

Santo Stefano – Taurisano

3 agosto

Specchia eat – Specchia

3 agosto

Sagra della carne turca – Surano

3 agosto

Sagra de la pitta cu le vulie – Andrano

3 – 5 agosto

Madonna delle grazie – Soleto

3 – 6 agosto

Madonna delle grazie – Andrano

4 agosto

Sagra te lu porcu curnutu – Taurisano

4 – 5 agosto

Corteo storico della Madonna della neve – Copertino

4 – 5 agosto

Sagra te la puccia e grill – Felline

4 – 6 agosto

Madonna della neve – Neviano

4 – 6 agosto

Madonna della neve – Strudà