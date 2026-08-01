Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
27 luglio – 1 agosto
Sant’Antonio – Seclì
30 luglio – 1 agosto
Borghi in festa – Barbarano
31 luglio – 2 agosto
Sagra te lu pumitoru scattarisciatu – Aradeo
31 luglio – 2 agosto
Festa de la uliata – Caprarica di Lecce
31 luglio – 2 agosto
Sagra ortofrutticola – Borgagne
31 luglio – 2 agosto
Festa del grano – Presicce Acquarica
1 agosto
Sagra della sciuscella – Patù
1 agosto
Sagra della cuccagna – Marittima
1 agosto
Sagra dei sapori di Puglia – Parabita
1 agosto
Sagra del pasticciotto – Taurisano
1 – 2 agosto
Sagra te lu noce – Nociglia
1 – 2 agosto
Festa de la cucuzzata – Vitigliano
1 – 2 agosto
Sagra dell’uva cardinal – Guagnano
1 – 2 agosto
Festa di San Giorgio Martire – Bagnolo del Salento
1 – 2 agosto
Cibus uxenti – Ugento
1 – 2 agosto
San Nicola – Tricase porto
1 – 2 agosto
San Biagio – Corsano
1 – 3 agosto
Festa Beata Vergine Maria – Nardò
1 – 9 agosto
Birra e sound – Galatina
2 agosto
Sagra della frisella – Marittima
2 agosto
U paninu amicu – Melissano
2 – 4 agosto
Santo Stefano – Taurisano
3 agosto
Specchia eat – Specchia
3 agosto
Sagra della carne turca – Surano
3 agosto
Sagra de la pitta cu le vulie – Andrano
3 – 5 agosto
Madonna delle grazie – Soleto
3 – 6 agosto
Madonna delle grazie – Andrano
4 agosto
Sagra te lu porcu curnutu – Taurisano
4 – 5 agosto
Corteo storico della Madonna della neve – Copertino
4 – 5 agosto
Sagra te la puccia e grill – Felline
4 – 6 agosto
Madonna della neve – Neviano
4 – 6 agosto
Madonna della neve – Strudà
- Prima PaginaWillem Geubbels al microscopio: ecco l’identikit del nuovo attaccante del Lecce
- Prima PaginaLecce, primo colpo dalla Ligue 1: Geubbels atteso domani in Salento. I dettagli dell'accordo
- AttualitàSentenza storica della Corte Ue, svolta per la giustizia sportiva: “Sanzioni da sottoporre ai giudici ordinari”. Soddisfazione della Camera civile
- CronacaGioiellerie nel mirino dei malviventi: prima un tentato furto, poi un colpo riuscito nel Sud Salento
- CronacaSoccorritore di un'associazione 118: "Sottopagati per 12 ore di lavoro, arriviamo stremati ai soccorsi"
- AttualitàClown terapia V.I.P. Lecce trasforma il 5x1000 in solidarietà, donato un rilevatore di vene al reparto di Oncologia dell’ospedale Vito Fazzi