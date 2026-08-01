“Grande serata di boxe” a Tricase: Nicolas Santoro pronto al debutto nel semiprofessionismo

Nicolas Santoro debutta fra i semiprofessionisti con i colori della Pugilistica Quero di Taranto. Il figlio di Antonio Santoro, unico pugile professionista in attività della città di Lecce, questa sera incrocerà i guantoni per la prima volta senza caschetto e a torso nudo, inaugurando così una nuova fase del proprio percorso sportivo. L’esordio avverrà nell’ambito della nuova edizione della “Grande Serata di Boxe”, organizzata dalla Alex Boxe, in programma a Tricase, nella suggestiva cornice di piazza Pisanelli.

Santoro “junior” affronterà il padrone di casa Marco Lecci, attuale primo in classifica regionale, in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. L’incontro si svilupperà sulla distanza delle quattro riprese e rappresenterà un banco di prova importante per il giovane pugile, chiamato a confrontarsi con un avversario di valore davanti al pubblico di casa.

Il match farà inoltre da apripista ai due incontri professionistici che completeranno il programma della serata. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tricase, sarà impreziosita dalla presenza di Matteo Signani, soprannominato “Il Giaguaro”. L’ex campione europeo dei pesi medi vestirà i panni dell’ospite d’onore, aggiungendo ulteriore prestigio a un appuntamento che richiamerà appassionati e addetti ai lavori. Tutto è pronto, dunque, per una serata che promette spettacolo, emozioni e scintille sul ring.