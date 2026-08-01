Racale abbraccia Rocco Santantonio: la memoria degli Internati Militari Italiani parla al futuro

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Ci sono serate che non si limitano a celebrare un anniversario, ma diventano patrimonio di un’intera comunità. È quanto accaduto a Racale in occasione del 102° compleanno del signor Rocco Santantonio, Internato Militare Italiano, accolto ufficialmente nella famiglia dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti – Delegazione Provinciale di Lecce.

Alla presenza del Vice Presidente della Regione Puglia, Cristian Casili, dei consiglieri regionali Stefano Minerva e Paolo Pagliaro (quest’ultimo in video), della Consigliera Provinciale Loredana Tundo, in rappresentanza del Presidente Fabio Tarantino, del Sindaco di Racale Antonio Salsetti, di sua Eccellenza Rev.ma Mons. Fernando Filograna, Vescovo di Nardò-Gallipoli, dei Comandanti Provinciali delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, i Generali Francesco Antonio Dolciamore (Scuola Cavalleria dell’Esercito) e Stefano Ciotti (Guardia di Finanza), del Colonnello Andrea Siazzu (Carabinieri) e del Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti (Capitaneria di Porto di Gallipoli), oltre che dell’ispettore Bellaluna del Commissariato di PS di Gallipoli, la cerimonia, caratterizzata da una straordinaria partecipazione cittadini, ha rappresentato molto più di un momento celebrativo: è stata una serata dedicata alla ricostruzione della nostra memoria collettiva, affinché il sacrificio degli oltre 650.000 Internati Militari Italiani trovi finalmente il posto che merita nella coscienza civile del Paese.

Tra gli interventi istituzionali, particolarmente significativo è stato quello di Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, che ha richiamato il valore della memoria come fondamento della democrazia e della coscienza civile. Il Prefetto ha evidenziato come la storia degli Internati Militari Italiani costituisca una pagina ancora troppo poco conosciuta e abbia espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Delegazione A.N.E.I. di Lecce nel recupero e nella valorizzazione di queste testimonianze.

Nel suo intervento ha inoltre voluto rivolgere un personale ringraziamento al sottoscritto per aver avuto l’iniziativa di intervistare il signor Rocco Santantonio, contribuendo così a riportare alla luce una vicenda umana e storica di straordinario valore. Un riconoscimento che considero rivolto all’intera Associazione e a quanti, ogni giorno, si impegnano affinché queste storie non vengano dimenticate.

«Queste testimonianze – è stato il senso del suo messaggio – devono essere conosciute soprattutto dai giovani», perché solo attraverso la conoscenza della storia è possibile costruire una cittadinanza consapevole.

Ed è stato proprio ai giovani che la serata ha consegnato il suo messaggio più profondo.

Di grande spessore l’intervento della Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce, Sveva Maria Mantovano, che ha saputo racchiudere il significato dell’intera manifestazione attorno a due parole: “memoria” e “compito”.

Da studentessa, ha ricordato come custodire la memoria rappresenti anzitutto un compito educativo. Non una semplice ricorrenza da celebrare, ma una responsabilità che appartiene alla scuola, alle istituzioni e alle nuove generazioni. Una memoria che non rimane confinata nel passato, ma si riversa nel presente, lo interroga continuamente e quasi mette alla prova il nostro futuro, chiedendoci quale società vogliamo costruire e quali valori intendiamo trasmettere.

Le sue parole hanno rappresentato uno dei momenti più intensi della serata, dimostrando come il dialogo tra gli ultimi testimoni della deportazione e i giovani costituisca la vera sfida della memoria contemporanea.

Al centro dell’incontro è rimasta, naturalmente, la figura del signor Rocco Santantonio.

Ascoltare la sua testimonianza, dopo aver avuto il privilegio di conoscerlo e di intervistarlo nei giorni precedenti, ha rappresentato un’esperienza di straordinario valore umano. Nei suoi ricordi non vi è odio, ma una profonda lezione di dignità, di libertà e di amore per la vita. È questa la più grande eredità che gli ultimi Internati Militari Italiani consegnano alla nostra generazione.

La Delegazione Provinciale A.N.E.I. di Lecce, costituita soltanto nel gennaio 2026, continuerà a lavorare affinché queste storie escano definitivamente dagli archivi e diventino patrimonio condiviso della nostra comunità, attraverso le scuole, la ricerca storica e il dialogo con le istituzioni.

Perché la memoria non è esercizio di nostalgia.

È un dovere civile.

Ed è soltanto custodendola oggi che potremo consegnare ai nostri giovani un futuro più consapevole, più libero e più umano.