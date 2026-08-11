Stalking e rapporti sessuali non voluti con la ex 15enne: indagato un 22enne

Avvia una relazione con una ragazza di 15 anni e quando la storia si interrompe pretende di avere rapporti sessuali contro la sua volontà e inizia a molestarla con condotte tali da configurare l’accusa di stalking. Lui, 22enne; lei, di 15. Vivono in due paesi vicini del Salento.

I due si conoscono sui social: un rapporto sbocciato sui social e proseguito poi con incontri e giornate trascorse insieme. L’idillio, però, si interrompe nel breve: nel settembre del 2025 lei decide di chiudere quella storia d’amore – da sempre osteggiata dai suoi genitori – ma non mette in conto la reazione violenta del ragazzo. Che non si arrende. Pretende incontri per cercare di recuperare il rapporto ma quelle occasioni si riveleranno il pretesto per consumare rapporti sessuali contro la volontà della 15enne.

Per lei sono mesi di incubo. Lui la pedina, le telefona a tutte le ore, le scrive sui social. La minore tenta anche di bloccare l’ex sul telefono. Lui continua a contattarla utilizzando altre utenze. Una spirale di violenze e sopraffazioni che si concludono soltanto quando la ragazza supera l’imbarazzo per quella situazione e decide di confidarsi con i genitori. Che, raccolte le confidenze della figlia, raggiungono la caserma dei carabinieri per denunciare il giovane. Il nome del 23enne finisce nel registro degli indagati. Le accuse sono pesantissime: violenza sessuale aggravata e stalking.

La pm Rosaria Petrolo, nei giorni scorsi, ha disposto il sequestro dei telefonini e dei computer del ragazzo e della minore e affidato un accertamento al consulente Maurizio Ingrosso per estrapolare messaggi, chat foto e video che possano corroborare l’ipotesi accusatoria. Per conto dell’indagato, gli accertamenti informatici saranno seguiti dall’ingegnera Luigina Quarta.