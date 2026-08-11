Auto si ribalta e va fuori strada all’alba e i due occupanti finiscono in ospedale

Carpignano Salentino (Lecce) – Un’auto si ribalta e i due occupanti finiscono in ospedale.
L’incidente – in cui non risultano coinvolti altri mezzi – si è verificato alle prime luci dell’alba lungo la Provinciale che collega Carpignano Salentino a Borgagne, frazione di Melendugno.
La vettura, probabilmente per l’alta velocità o forse anche per un colpo di sonno del giovane conducente – è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.
Un 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere contorte del veicolo. Sul posto, quindi, oltre agli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. E dopo le complesse operazioni di estrazione, i due occupanti sono stati trasportati d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce a causa delle gravi ferite riportate.
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