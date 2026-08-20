La leccese Diana D’Agata premiata nel Regno Unito: è “Veterinary of the Year 2026”

LECCE – Prestigioso riconoscimento nel Regno Unito per la dottoressa leccese, Diana D’Agata, premiata da Petplan, importante compagnia specializzata nelle assicurazioni per animali domestici e parte del gruppo Allianz, nell’ambito dei “Veterinary Awards 2026”. Alla professionista è stata assegnata la nomination come “Veterinary of the Year”, un riconoscimento che valorizza il lavoro, la competenza e la dedizione di chi ogni giorno opera nel settore veterinario prendendosi cura degli animali e affiancando le famiglie nei momenti più delicati. Il premio di Petplan rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama veterinario britannico e punta a mettere in evidenza quelle figure professionali che si distinguono per qualità del servizio, attenzione al benessere animale e capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i proprietari.



Per Diana D’Agata si tratta dunque di un’importante attestazione maturata all’interno di un contesto professionale internazionale particolarmente qualificato. Dopo anni difficili nella sua terra, la dottoressa ha scelto di trasferirsi nel Regno Unito, nel 2015, dove è riuscita ad affermarsi e a costruire un percorso professionale riconosciuto e apprezzato. La sua storia riaccende anche il dibattito sulle opportunità offerte ai giovani professionisti: troppo spesso il sistema italiano, segnato da precarietà e percorsi lavorativi incerti, finisce per rallentare o frenare carriere che altrove riescono invece a svilupparsi con maggiore rapidità. Diana D’Agata ha dimostrato che all’estero talento, preparazione e determinazione possono trovare spazio e consentire a un giovane professionista di spiccare il volo, laddove in Italia il precariato selvaggio rischia invece di tarpare le ali a intere generazioni. Il riconoscimento porta con sé anche la soddisfazione della famiglia, orgogliosa del percorso intrapreso e dei risultati ottenuti nel Regno Unito. Un traguardo che premia l’impegno quotidiano e una professione nella quale preparazione tecnica e sensibilità devono procedere insieme. La nomination di Petplan conferma così il valore del lavoro svolto da Diana D’Agata e rappresenta un nuovo importante tassello nel suo percorso professionale.