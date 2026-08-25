L’assessore Scorrano replica ai nuovi attacchi sulla Darsena: “LecceDomani mente sapendo di mentire”

SAN CATALDO – L’architetto Gianpaolo Scorrano, assessore all’Urbanistica della città di Lecce, non ci sta e replica al nuovo attacco di LecceDomani, integruppo dei moderati del centrosinistra a Palazzo Carafa: “Evidentemente colti nel segno circa la Darsena, i consiglieri ex ‘CON’ si inerpicano in una difesa che è ancor peggio del precedente attacco. Fanno riferimento a inesistenti ‘insulti e offese’ che non appartengono assolutamente alla cultura dello scrivente e si addentrano in ricostruzioni parziali, loro si, sapendo benissimo di mentire.

Ma procediamo con ordine e per completezza dei fatti, come richiesto. Asseriscono che l’aggiudicazione all’impresa raggiunta da interdittiva antimafia sia opera dell’amministrazione Perrone e non di quella Salvemini, in quanto la gara si è svolta e poi conclusa tra il 2015 e il 2016. Omettono, però, di precisare che la consegna del cantiere alla Ditta, mai effettuata dalla precedente amministrazione per la mancanza del necessario certificato antimafia, fu effettuata nel 2017, in pompa magna, proprio dall’assessore e vicesindaco di ‘CON’, nonostante le veementi proteste del sottoscritto.

E quanto sopra nonostante un altro comune della nostra Provincia fosse stato già commissariato proprio per i rapporti con la Ditta in questione. Andiamo avanti.

Parlano di ritardi, problemi di dragaggi e di gestione della posidonia senza assumersi alcuna responsabilità, come se fossero piovuti dal cielo, dimenticandosi, o facendo finta di dimenticare, dei progetti di ripascimento dunale bocciati in Regione, del mancato svuotamento del bacino, di varianti che hanno eliminato la prevista realizzazione delle colonnine acqua e luce e di affidamenti diretti a laboratori di analisi non accreditati per la caratterizzazione delle alghe che sono costati tempo perso e fiumi di denaro. E ancora. Riguardo la gestione della Darsena, vorrebbero imputare tanto l’abbandono dell’unica ditta che aveva partecipato al “bando ristretto” voluto da Salvemini quanto il ritardo per la nuova apertura da parte del nuovo gestore, all’attuale governo.

Nulla di più falso.

La Salento Navigando ha abbandonato la struttura, dopo meno di un anno, per problemi di navigabilità cagionati, oltre che dalle forti mareggiate, dai lavori che la precedente amministrazione aveva commissionato e per i quali, la giunta Poli, aveva appostato preventivamente la somma di euro 100.000,00 che, però, si è rivelata insufficiente. La Soluzioni Marittime, invece, ha dovuto attendere l’espletamento della doverosa procedura di bando pubblico – non ristretto – e il rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni (ultima in ordine di arrivo la concessione demaniale), motivo per il quale molti diportisti hanno preferito optare nell’attesa per altri porti della nostra Provincia.

Resta il fatto che la Darsena, oggi, è del tutto operativa seppur non piena di imbarcazioni, che è stato scongiurato il pericolo igienico sanitario che avrebbe potuto sorgere dalla stagnazione della posidonia nel bacino e che tutto ciò lo si deve alla tenacia e alla capacità tecnica e politica dì questo governo e non di altri.

Per quanto concerne i lavori previsti dal CIS, la cui progettazione si dà atto essere iniziata dalla precedente amministrazione ed essersi conclusa con l’attuale, inizieranno nei primi mesi dell’anno nuovo, come da cronoprogramma che il settore LLPP sta già predisponendo.

Sino a quel momento, condizioni meteo e navigabilità del canale permettendo, si cercherà di garantire il funzionamento della struttura, anche eventualmente facendo una proroga al nuovo gestore.

Questi sono i fatti e gli atti dal 2015 ad oggi, al netto delle fantasiose ricostruzioni e omissioni effettuate da chi si sente offeso perché qualcuno -dotato di ottima memoria- ha semplicemente ricordato la verità degli accadimenti per averli seguiti personalmente.

Tanto il sottoscritto doveva solo per onor del vero e non perché l’ulteriore attacco di Leccedomani fosse meritevole di una replica”.