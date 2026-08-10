Le previsioni meteo di domani 11 agosto

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e Appennino. Generale miglioramento dalla serata con residui fenomeni al Nord-Est ma in esaurimento.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Entro sera tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it