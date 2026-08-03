Gatto scomparso, la proprietaria denuncia in caserma: “Lo hanno ucciso”

CAVALLINO (Lecce) – Il sospetto è che un gatto sia stato ucciso. È questo il contenuto della denuncia presentata ieri mattina dalla proprietaria dell’animale ai carabinieri di Cavallino. Una segnalazione che ha fatto scattare gli accertamenti per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Sul posto sono intervenuti il Nucleo operativo delle guardie ecozoofile di Lecce e i militari dell’Arma. Sono state effettuate ricerche e verifiche, ma del gatto non è stata trovata traccia.

La proprietaria ha riferito inoltre di avere fotografie e video che potrebbero contenere elementi utili a ricostruire la vicenda. Il materiale sarà acquisito e analizzato nell’ambito delle indagini.

La denuncia e la documentazione raccolta saranno trasmesse alla Procura della Repubblica, alla quale spetterà valutare gli elementi disponibili e disporre gli eventuali ulteriori accertamenti. Al momento, dunque, resta il sospetto di una possibile uccisione dell’animale, ancora da verificare.