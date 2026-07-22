Le previsioni meteo di domani 23 luglio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata instabilità in aumento con possibilità di qualche acquazzone e temporale sparso a partire dai settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni; variabilità asciutta sul Trentino-Alto Adige e qualche addensamento in più su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio isolati piovaschi possibili sul Friuli-Venezia Giulia e localmente sul Veneto; in serata e in nottata migliora con residua nuvolosità sul nord-est, non sono previsti cambiamenti sostanziali altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio qualche addensamento sulle Marche e sull’Umbria, possibili piogge deboli in serata sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo; nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento, con nuvolosità persistente sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino e al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni su tutta l’area, salvo qualche addensamento pomeridiano sul Molise; in serata variabilità in aumento tra Molise e Puglia con possibili piogge deboli, più asciutto altrove. Tra serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali sulle isole maggiori.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo sulle regioni Tirreniche del centro-sud, in rialzo sul resto della penisola.

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