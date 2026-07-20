Le previsioni meteo di domani 21 luglio

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est ed in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria. In serata e in nottata migliora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati; più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull’Umbria. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante Adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l’intera giornata, senza fenomeni previsti. Poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

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