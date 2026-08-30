Incendio all’ecocentro di Lequile: operazioni proseguite per tutta la notte, al via le attività di bonifica

LEQUILE (Lecce) – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del vasto incendio che dal pomeriggio di ieri interessa l’Ecocentro di Lequile, a ridosso della Strada Statale 101.
La notte appena trascorsa ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in una complessa azione di contenimento. Le squadre hanno lavorato in condizioni particolarmente critiche a causa della ridotta visibilità, del fumo denso e della natura dei materiali stoccati, riuscendo tuttavia a circoscrivere l’area del rogo e a proteggere le strutture circostanti non ancora coinvolte.
L’imponente dispositivo di soccorso, coordinato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, si è avvalso del supporto strategico dei Comandi di Bari, Brindisi e Taranto. Tra le risorse impiegate spicca l’automezzo antincendio aeroportuale giunto dal Distaccamento di Grottaglie, dotato di una capacità di oltre 9.000 litri. Fondamentale anche la sinergia interforze sul campo: alle operazioni partecipano l’Aeronautica Militare (con un’autobotte del 61° Stormo di Galatina), l’Esercito Italiano, la Croce Rossa Italiana e diversi nuclei della Protezione Civile.
Con il cambio turno delle prime ore del mattino e il favore della luce diurna, i soccorritori sono passati a un’azione più incisiva sui focolai ancora attivi. Nelle prossime ore le squadre daranno il via alle delicate operazioni di smassamento dei materiali combusti e alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell’intero sito.
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