Lecce soffocata dai rifiuti: l’allarme di residenti e turisti contro il degrado

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LECCE – La gestione dei rifiuti a Lecce rischia di trasformarsi in una falla strutturale della macchina amministrativa. A lanciare l’allarme è la denuncia corale di residenti e turisti, le cui continue segnalazioni tratteggiano il ritratto di una città in affanno e segnata dall’incuria.

La crisi dei servizi e del decoro urbano non risparmia alcuna zona, parte dal centro storico e si espande a macchia d’olio fino ai viali dei quartieri periferici, travolgendo anche i parchi pubblici presi d’assalto nei mesi estivi.

A far scoppiare la protesta di chi vive e visita la città è l’evidente cortocircuito del servizio. A due passi dalle vie del barocco, l’accumulo straordinario di imballaggi e frazioni organiche evidenzia l’incapacità dei tempi di ritiro di stare al passo con le esigenze delle attività di ristorazione.

Nei rioni residenziali e nelle aree verdi la criticità assume contorni persino più emblematici, nei parchi, i cittadini denunciano una cronica carenza di cestini e la mancanza di interventi di svuotamento cadenzati, fattori che declassano storici luoghi di aggregazione e svago a depositi di rifiuti improvvisati.

Spostandosi verso la cintura periferica, la combinazione tra svuotamenti a intermittenza e l’abbandono indiscriminato genera micro-discariche a cielo aperto che restano visibili per giorni, alimentando un forte senso di rassegnazione e rabbia tra i quartieri.

Tracciando l’origine del problema, le segnalazioni puntano il dito su due responsabilità distinte ma convergenti, da una parte si evidenzia una pianificazione dell’igiene urbana incapace di adattarsi ai picchi di carico stagionali e alle trasformazioni della città.

Dall’altra, pesa in maniera determinante l’inciviltà di singoli utenti che si concretizza nel conferimento al di fuori degli orari stabiliti, l’errata separazione dei materiali e l’abbandono selvaggio di ingombranti continuano a vanificare anche i quotidiani sforzi di spazzamento ordinario.