L’eccellenza dell’oro verde a Maglie: l’Associazione Frantoiani di Puglia in mostra nel Frantoio Ipogeo

MAGLIE (Lecce) – I migliori oli extravergine di oliva italiani si danno appuntamento nel cuore del Salento. Da oggi, sabato 1° agosto, a venerdì 7 agosto, l’Associazione dei Frantoiani di Puglia sarà protagonista di un evento imperdibile dedicato alla cultura olivicola e alla valorizzazione del territorio, ospitato nella suggestiva cornice del Frantoio Ipogeo di via D.R. Garzia n. 1 a Maglie.
Per un’intera settimana, residenti, turisti e appassionati della buona cucina avranno l’opportunità unica di scoprire e degustare tutte le etichette che hanno conquistato il podio nell’edizione 2026 del rinomato concorso “Mastro d’Oro”. L’evento rappresenta una vetrina d’eccezione per le aziende agricole e i frantoi che incarnano l’eccellenza della produzione olearia italiana, simbolo di tradizione, biodiversità e altissima qualità.
Il Frantoio Ipogeo di Maglie, splendida testimonianza di archeologia e della secolare storia rurale salentina, si trasformerà in un percorso sensoriale guidato. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle diverse sfumature aromatiche degli oli premiati – dai fruttati leggeri ai più intensi e piccanti – apprendendo i segreti dell’abbinamento gastronomico e i criteri di qualità del vero EVO Italiano.
L’ingresso è aperto a tutti gli amanti dell’enogastronomia e della cultura pugliese.
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