L’almanacco di oggi 2 agosto

Il Santo del giorno: S. Eusebio Vercelli. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Guardalu bbonu, guardalu tuttu, l’ommu senza sordi è sempre bruttu. Significato: Guardalo bene, guardalo tutto. l’uomo senza soldi è sempre brutto.
– Sono nati in questo giorno
1892 Jack Warner
1941 Fabio Testi
1942 Isabel Allende
1944 Joanna Cassidy
– Proverbio
Il marito vecchio è una spina e il marito giovane, una rosa per la giovane moglie
– Accadde oggi
1921 muore il tenore Enrico Caruso
– Scoperte
1970 Prima tessera a microprocessore (Smart Card)