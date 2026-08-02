La fauna del Salento, il tarabuso: l’artista concettuale del canneto

Il tarabuso ha elevato il concetto di mimetismo a forma d’arte, finendo per somigliare più a un pezzo di vegetazione secca che a un ardeide. Quando avverte un pericolo, allunga il collo e il becco verso il cielo adottando la “posizione a stecco” e oscillando al medesimo ritmo delle canne di Phragmites australis scosse dal vento.
Durante il periodo riproduttivo, il maschio abbandona la discrezione ed emette un richiamo a bassa frequenza (tra i 100 e i 200 Hz) che ricorda il ruggito di un bovino in lontananza e si propaga fino a cinque chilometri.
Specializzato nella caccia all’agguato di pesci ed anfibi nelle acque basse, il tarabuso vede la propria esistenza minacciata non da difetti di camuffamento, ma dalla progressiva bonifica delle zone umide e dal disturbo acustico che copre la sua singolare voce nuziale.
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