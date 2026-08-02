La ricetta del giorno: Gelato al limone senza gelatiera

Chi l’avrebbe mai detto che preparare il gelato sarebbe stato così facile?

Ecco a voi la ricetta!

– 200 g di latte condensato

– 400 ml di panna per dolci

– La scorza ed il succo di 2 limoni

Come prepararlo:

Montate la panna a neve ben ferma e incorporate il latte condensato con movimenti dal basso verso l’alto.

Aggiungete la scorza grattugiata dei limoni, il loro succo e amalgamate nuovamente.

Riponete il composto in freezer e ogni ora per 3 volte riprendete il composto e mescolatelo.

Il vostro gelato al limone è pronto!