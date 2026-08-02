Chi l’avrebbe mai detto che preparare il gelato sarebbe stato così facile?
Ecco a voi la ricetta!
– 200 g di latte condensato
– 400 ml di panna per dolci
– La scorza ed il succo di 2 limoni
Come prepararlo:
Montate la panna a neve ben ferma e incorporate il latte condensato con movimenti dal basso verso l’alto.
Aggiungete la scorza grattugiata dei limoni, il loro succo e amalgamate nuovamente.
Riponete il composto in freezer e ogni ora per 3 volte riprendete il composto e mescolatelo.
Il vostro gelato al limone è pronto!
La ricetta del giorno: Gelato al limone senza gelatiera
di Parlamiconundolce
Chi l’avrebbe mai detto che preparare il gelato sarebbe stato così facile?
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