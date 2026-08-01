Ferisce il figlio a forbiciate spedendolo in ospedale: giudicio immediato per 75enne per tentato omicidio

ROCA VECCHIA (Lecce) – Processo sprint per Giuseppe Giannone, il 75enne di Calimera, responsabile del grave ferimento del figlio, Luca, di 50 anni, Episodio risalente a domenica pomeriggio nella marina di Roca Vecchia, il 28 giugno. La gip Tea Verderosa ha accolto la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell’anziano con le accuse di tentato omicidio aggravato e detenzione di arma da fuoco. L’inizio del processo è fissato per il 4 novembre 2026 davanti ai giudici in composizione collegiale ma, nei prossimi 15 giorni, la difesa (rappresentata dall’avvocato Silvio verri) potrà avanzare richiesta di abbreviato.

Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Meledugno sono poi emersi nuovi dettagli: durante la lite sarebbe spuntata una pistola. Con il colpo in canna. Ad impugnarla, secondo le granitiche indagini dei carabinieri corroborate dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze ritenute “neutrali”, sarebbe stato il padre. Sempre per lo stesso movente: questioni di eredità. Liti che andavano avanti ormai dal 2012. Alla vista della pistola e del gesto del genitore di scarrellare l’arma, Giannone junior riesce a disarmare il padre e a scagliarsi contro per poi colpirlo con il calcio dell’arma. Ma il più grande dei due non demorde.

Impugna un paio di forbici da sarto e colpisce il figlio in disarmo. Con l’intenzione di uccidere come riporta la giudice nella convalida dell’arresto. Il neo imputato ha sempre cercato di difendersi. Tra autodafé, ritrattazioni e contraddizioni, alla fine, ne è uscito malconcio dal faccia a faccia con la giudice. Assistito dall’avvocato Silvio Verri, ha prima riferito che l’arma l’aveva nascosta nei pantaloni, e di averla recuperata da una stanza salvo poi optare per un’atra ricostruzione: l’avrebbe estratta da un cassetto in veranda dopo averla chiesta a un suo conoscente. La vittima, ricoverata per settimane nel reparto di Chirurgia generale al Vito Fazzi – è assistita dall’avvocata Francesca Conte e potrà costituirsi parte civile. Gli elementi investigativi sono stati poi corroborati dalle testimonianze a sommarie informazioni di alcuni familiari. L’anziano è sempre detenuto.