Controlli della Polizia a un evento musicale: 26enne arrestato per spaccio e aggressione alla sicurezza

LECCE – Servizi di controllo della Polizia di Stato durante un evento musicale organizzato nella periferia di Lecce nella notte del 16 agosto, dove la massiccia affluenza di pubblico ha visto una netta prevalenza di giovani.

L’operazione è scattata su segnalazione degli addetti alla sicurezza della manifestazione, che hanno notato l’atteggiamento sospetto di un 26enne residente a Fasano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il giovane, sorpreso nei pressi dei servizi igienici mentre tentava di nascondere un involucro nei pantaloni e successivamente di disfarsene, ha cercato la fuga aggredendo gli operatori della security: uno è stato colpito con un pugno al volto, mentre un secondo ha riportato lesioni al torace e alla mano sinistra.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, pronti a intervenire, hanno bloccato il 26enne e messo in sicurezza l’area. Il recupero del materiale ha consentito il sequestro di 13,9 grammi di cocaina e 5,4 grammi di ketamina, oltre alla somma in contanti di 125 euro, consegnata spontaneamente dal ragazzo e ritenuta provento dell’attività illecita.

Accompagnato negli uffici della Questura per le formalità burocratiche, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, posto ai domiciliari.